Waldir Felipa se refirió a un tema que generó ternura y curiosidad entre los seguidores de la expareja: el futuro de ‘Mambo’, el perrito que ambos compartían mientras estuvieron juntos. En entrevista con América Hoy, el bailarín explicó que la mascota se quedó viviendo con Daniela Darcourt, pero aseguró que ambos mantienen contacto por el bienestar del pequeño bulldog francés.

“Está con Dani. Está con Dani, pero lo veo. De hecho, es una manera en la cual siempre tenemos contacto”, comentó Felipa, dejando entrever que la relación entre ambos se mantiene en buenos términos por el cariño que los une a su mascota.

El bailarín recalcó que, aunque Mambo vive con la salsera, él sigue siendo parte activa en su cuidado: “El perrito es mío. Ella lo tiene”, dijo con firmeza. Además, explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo: “Si bien es cierto, yo estoy casi todo el tiempo fuera de casa. Y también fue una conversación entre ambos y ambos estuvimos de acuerdo y el perrito está con ella”, agregó.

Finalmente, Waldir destacó que continúa asumiendo su rol con responsabilidad emocional. “Soy un ‘padre’ responsable, cumpliendo”, expresó con una sonrisa, dejando claro que, aunque su relación con Daniela terminó, Mambo seguirá recibiendo el amor y la atención de ambos.

