Waldir Felipa rompió el silencio sobre el fin de su relación con Daniela Darcourt, y lo hizo con una declaración que conmovió a sus seguidores. “La amo hasta ahora, no lo voy a negar”, expresó el bailarín en una entrevista, confirmando que su romance con la salsera ha terminado, pero que los sentimientos siguen vivos.

La revelación se dio luego de que se difundiera un video en el que Felipa aparece bailando de forma cercana con una mujer desconocida, lo que desató rumores de infidelidad. Aunque negó que ese episodio haya sido el motivo de la ruptura, sí admitió que su vínculo con la reconocida cantante atraviesa una pausa definitiva.

¿Hay posibilidad de reconciliación?

Durante la entrevista, Waldir Felipa dejó entrever que no cierra las puertas a una posible reconciliación. “No hemos quedado mal, hay cariño y respeto”, afirmó, destacando que ambos están enfocados en sus carreras. Daniela Darcourt, quien se encuentra de gira en Estados Unidos junto a Eva Ayllón, no ha emitido comentarios directos, pero ha compartido mensajes reflexivos en sus redes sociales.

La relación entre ambos fue oficializada en septiembre de 2024 y desde entonces se mostraron juntos en eventos y redes sociales. La química entre ellos fue evidente, lo que ha generado que muchos fans aún mantengan la esperanza de verlos nuevamente como pareja.

Reacciones en redes y apoyo de los fans

Las declaraciones de Felipa generaron una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron su sinceridad, mientras otros cuestionaron el momento en que decidió hablar. “Si aún la ama, ¿por qué no luchar por ella?”, comentó una seguidora en X. Otros pidieron respeto por la privacidad de Daniela, quien ha optado por no pronunciarse públicamente.

Mientras tanto, Waldir Felipa continúa con sus presentaciones como bailarín profesional, y Daniela sigue consolidando su carrera internacional como una de las voces más potentes de la salsa peruana.

Una historia que aún no se cierra

Aunque la ruptura ha sido confirmada, los sentimientos expresados por Felipa dejan abierta la posibilidad de que esta historia tenga nuevos capítulos. “El amor no se apaga de un día para otro”, dijo el bailarín, dejando claro que su vínculo con Daniela Darcourt fue profundo y significativo.

Por ahora, ambos siguen caminos separados, pero el cariño mutuo y el respeto podrían ser la base para una futura reconciliación. Los seguidores de la pareja se mantienen atentos a cada publicación, esperando señales que confirmen si el amor entre ellos aún tiene una segunda oportunidad.