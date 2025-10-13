Wendy Guevara lanza una polémica declaración diciendo que Magaly Medina está enamorada de Nicola Porcella, afirmando que la conductora “está obsesionada con él”. La ‘Urraca‘ había cuestionado previamente en su programa la actitud de la mexicana, quien se convirtió en una figura destacada en ‘La Casa de los Famosos’ donde forjó una amistad estrecha con Porcella. Fue esta defensa férrea de la mexicana lo que llevó a “afilar su defensa” contra Medina, según explicó la propia conductora al analizar el inesperado giro en las declaraciones de la personalidad azteca.

Sin medias tintas, Wendy afirmó: “la señora de Perú siempre toca temas de él, siempre ha estado enamorada de Nicola”. La mexicana, reforzando su teoría sobre una supuesta obsesión, añadió que Medina “lo ama y quiere con él” y que esta fijación sería evidente porque “para todo lo ve, todo lo que hace Nicola lo comenta”.

