WhatsApp, la popular aplicación de mensajería de Meta, ha estrenado una innovadora función de traducción en tiempo real que permitirá a más de 3,000 millones de usuarios superar las barreras del idioma en sus conversaciones. Disponible inicialmente en 19 idiomas para iPhone y seis para Android, esta herramienta busca conectar usuarios de diferentes culturas y lenguas con mayor facilidad y privacidad.

Con esta nueva función, los usuarios solo necesitan mantener pulsado el mensaje deseado y tocar la opción “Traducir” para seleccionar el idioma al que quieran convertir el texto. Esta acción puede aplicarse a chats individuales, grupos e incluso en actualizaciones de canales, eliminando la necesidad de salir de la conversación o usar aplicaciones externas. Además, se puede descargar el idioma para traducciones más rápidas sin conexión.

Diferencias entre iPhone y Android

Los usuarios de Android podrán acceder inicialmente a la traducción en seis idiomas: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Por su parte, los usuarios de iPhone tendrán acceso a esos idiomas más otros adicionales como alemán, francés, chino mandarín, japonés, italiano, coreano, entre otros, alcanzando un total de 19 idiomas desde el lanzamiento. Adicionalmente, en Android se podrá activar la traducción automática para toda una conversación, función que aún no está disponible en iOS.

WhatsApp: Privacidad e impacto global

Meta destacó que las traducciones se procesan directamente en los dispositivos de los usuarios para garantizar la privacidad de los chats, preservando el cifrado de extremo a extremo que caracteriza a WhatsApp. Por tanto, la compañía no puede leer ni escuchar los mensajes, asegurando que la comunicación entre usuarios continúa siendo segura y confidencial.

Esta actualización representa un paso importante para WhatsApp en su misión de facilitar la comunicación multicultural en todo el mundo. Meta confirmó que seguirá añadiendo más idiomas gradualmente para ampliar el alcance de esta función y mejorar la experiencia de sus usuarios, fortaleciendo así el compromiso con la conexión sin barreras.

Cómo empezar a usar la función

Para utilizar la traducción en tiempo real, basta con mantener presionado cualquier mensaje recibido en otro idioma y seleccionar “Traducir” en el menú. Los usuarios pueden elegir el idioma de origen y destino y mantener el flujo de conversación sin interrupciones. Esta función es compatible en múltiples dispositivos y se está implementando de manera gradual para todos los usuarios de WhatsApp.

Esta función de traducción en tiempo real ya está disponible para los usuarios de WhatsApp en el Perú desde fines de septiembre de 2025. La implementación se está realizando de manera gradual, por lo que algunos usuarios podrían acceder a ella antes que otros según la actualización automática de la aplicación. Meta ha confirmado que el lanzamiento en el país forma parte de una estrategia global para mejorar la comunicación intercultural desde el primer momento.