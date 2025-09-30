Wilmer estalla tras cargar durante seis años con una verdad que le parte el alma: el menor de sus hijos, a quien crió con devoción desde su nacimiento, no es biológicamente suyo, sino de Edgar, un compañero de trabajo de Nancy. Aunque el amor por el niño de ocho años es inmenso, los sentimientos encontrados lo abruman, lo que lo lleva a cuestionar si debe continuar siendo su padre legal o quitarle su apellido, una decisión desgarradora que depende de las respuestas que Nancy le dé hoy.

Antes de determinar el futuro de su relación con el pequeño, Wilmer exige hacerle tres preguntas cruciales a Nancy, la madre de sus hijos. Necesita saber si Edgar ha tenido algún acercamiento con el niño, si ella llegó a amar a su amante y si fue una infidelidad puntual o una relación paralela prolongada. Las respuestas, que definirán el destino de una familia, prometen revelar la profundidad de un engaño que cambió sus vidas para siempre.

