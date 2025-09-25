El congresista Wilson Soto solicita la salida del presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, tras conocerse un nuevo rescate estatal autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este salvavidas, que asciende a 287 millones de dólares para refinanciar deudas, se suma a una serie de préstamos y emisiones de bonos que, según el parlamentario, evidencian una gestión insostenible.

Soto, quien es miembro titular de la Comisión de Energía y Minas, oficializó su pedido mediante un oficio dirigido al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, para que evalúe la permanencia de Narváez. El legislador anunció que en la próxima sesión ordinaria de la comisión se convocará a los titulares de Economía y de Petroperú para que expliquen las razones detrás de este apoyo financiero.

