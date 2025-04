Xiomy Kanashiro se pronunció sobre las indirectas de Yahaira Plasencia en redes sociales. En redes sociales, muchos dicen que ambas se parecen y, recientemente, la salsera subió un video donde daba a entender que la pareja de Jefferson Farfán era una “copia china” suya.

“Realmente no me interesa las comparaciones con ella, pero de verdad somos distintas en lo físico, también en la personalidad. De repente nos parecemos un poco en las cejas, el cabello, aunque no de los ojos”, declaró Xiomy Kanashiro a Extra.

Vea también: Cielo Berrios viajó a México el mismo día que Piero Quispe estuvo con Olenka Mejía en hotel

La ‘chinita’ además restó importancia a las indirectas de la salsera. En ese sentido, aclaró que no tiene ningún problema con ella y que entiende por qué sube ese tipo de contenido en sus redes sociales.

“Las críticas las tomo de la mejor manera, además creo que las indirectas son su manera de crear contenido, todos tenemos derecho. Acá lo que importa es que cada uno tiene su vida, su trabajo, está saliendo adelante en lo que sabe hacer, nunca me metí con ella”, agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO