Xiomy Kanashiro retomó su relación con Jefferson Farfán. Al igual que el exfutbolista, la influencer hizo oficial su reconciliación en su podcast de Youtube y dijo que el amor le había llegado, además de desvivió en halagos hacia la Foquita’.

“Me llegó el amor de quien menos lo esperaba, Jefferson es una persona increíble. (…) A mí me encanta mi moreno, a mí me encanta, porque a mí me gustan los morenos, lo he dicho siempre. Me gusta su porte, su tamaño, por todos lados, ¡olvídate! Estamos muy felices. Se puede decir que he retomado mi relación con Jefferson Farfán”, declaró Xiomy Kanashiro.

Asimismo, indicó que su relación con Jefferson Farfán ya “es oficial” y que el exfutbolista le “encanta en todo aspecto”. Xiomy Kanashiro también explicó que al inicio no le hizo mucho caso a la ‘Foquita’, pero terminó enamorándose.

“Jefferson Farfán y yo nos hemos conocido recién el año pasado, siempre hemos sido amigos, recién este año se dio de otra manera, pero hace 4 años él intentó llegar a mí y yo ni caso, jamás. Entonces para mí, haberme enamorado de él fue como que: ‘Dios mío'”, contó.

Finalmente, explicó qué es lo que más le gusta de Jefferson Farfán. “Me enamoró el gran corazón que tiene. Es demasiado detallista. (…) Él tiene un corazón increíble, es una increíble persona. (…) Su físico también me encanta, a mí me gusta el color serio”, indicó.

