Xoana González revela que sufre de depresión tras la muerte de su madre, confesando que actualmente asiste a psicóloga y psiquiatra para superar los episodios más difíciles. La argentina, quien fue entrevistada por Magaly TV La Firme, explicó que aunque siempre muestra una imagen alegre, “la procesión va por dentro” después de la pérdida de su progenitora, a quien dedicó años cuidando durante su enfermedad. González describió este proceso como el más duro de su vida, destacando que extrañará profundamente los momentos de complicidad y risas que compartieron en sus últimos años juntas.

Vea también: Magaly Medina revela el futuro de María Pía Copello en su programa: “No estará más la otra semana”

La modelo ha encontrado refugio emocional en la casa de campo que compró en Argentina con los ingresos de su trabajo online, incluido OnlyFans, un espacio con lago que se ha convertido en su lugar de escape y relax junto a su esposo Javier González. Aunque la vida le sonríe materialmente con varias propiedades fruto de su esfuerzo, Xoana enfrenta secuelas emocionales que incluyen ataques de pánico, lo que la ha llevado a buscar ayuda profesional para sentirse mejor.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO