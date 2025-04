La canción Se puso de moda de Cielo Torres ha reunido a varias exponentes de la salsa peruana, entre ellas Paula Arias, Brunella Torpoco, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia, quienes celebraron juntas el estreno del videoclip. Sin embargo, la ausencia de Daniela Darcourt llamó la atención y generó especulaciones entre los seguidores del género.

Ante los rumores de posibles tensiones entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, se le preguntó a Yahaira sobre la razón por la que Darcourt no participó en el proyecto. Al respecto, la cantante dejó en claro que la organización dependía exclusivamente de Cielo Torres y que ella solo aceptó la invitación cuando le fue extendida.

“El proyecto es de Cielito, y cuando me llamó, acepté de inmediato. No sé si otras demoraron o no en responder. Todas las que estamos aquí lo hicimos con mucho cariño y admiración por ella. Si se invitó a otras artistas y no pudieron estar, es algo que solo Cielo puede aclarar, no yo”, comentó Yahaira, descartando cualquier responsabilidad sobre la ausencia de Darcourt.

