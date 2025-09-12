“Han sido semanas difíciles”: Yahaira Plasencia se sincera

Yahaira Plasencia preocupó a sus fans al compartir una serie de fotografías en las que se muestra llorando y visiblemente afectada. En la descripción del post, la intérprete de “Cobarde” confesó que está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. “Han sido semanas difíciles, y lo que me ha reconfortado es la oración, mi fe y estar con mi familia”, escribió, dejando entrever que atraviesa una crisis emocional profunda.

La artista, que recientemente lanzó una colaboración musical con Marisol, había desaparecido de redes sociales sin explicación. Su reaparición, cargada de vulnerabilidad, generó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron su valentía al mostrarse sin filtros.

¿Qué está pasando con Yahaira Plasencia?

Aunque no reveló detalles específicos sobre el motivo de su tristeza, Yahaira Plasencia anunció que realizará un live para compartir su experiencia y reflexionar sobre lo que ha aprendido. “He tenido unos temas personales fuertes que me han dejado una lección de vida increíble”, comentó, dejando claro que su proceso de sanación está en marcha.

La salsera también destacó la importancia de la soledad como espacio de reencuentro personal. “La vida no es perfecta, y no tiene que serlo. Hay momentos en los que necesitamos pausar, estar en soledad y reencontrarnos con lo que realmente importa”, agregó en su publicación.

Reacciones en redes y respaldo del público

La confesión de Yahaira generó una ola de solidaridad en redes sociales. Artistas, influencers y seguidores compartieron mensajes de aliento, recordándole que no está sola. “Eres fuerte, Yahaira. Todos pasamos por momentos oscuros, pero siempre hay luz al final”, escribió una fan en Instagram.

La exposición emocional de la cantante también abrió un espacio de conversación sobre salud mental en el mundo del espectáculo, donde muchas figuras públicas enfrentan presiones constantes sin poder expresarse libremente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO