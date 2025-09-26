Yanina Latorre deja por los suelos a Milett Figueroa tras su ruptura con Marcelo Tinelli, afirmando sin tapujos que la peruana estuvo con el conductor argentino “por interés”. La panelista aseguró que el objetivo de Figueroa no era económico sino de proyección laboral, destacando que “acá nadie la conocía” antes de su relación. Latorre ejemplificó esta ambición con el conflicto que, según ella, precipitó la ruptura: la negativa de Milett a faltar a los premios Martín Fierro para grabar un reality con Tinelli, priorizando su visibilidad.

La argentina fue contundente al señalar que la modelo “quería figurar para poder trabajar”, añadiendo con ironía que, sin el apoyo de su entonces marido, las oportunidades escasean. Yanina Latorre, quien fuera cercana a Tinelli, concluyó que Figueroa “se la jugó” al mudarse a Argentina, pero dejó claro que su alejamiento de la peruana era total, respaldando así la versión de una relación de conveniencia que ahora ha llegado a su fin.

