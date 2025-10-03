Yiddá Eslava se volvió viral en redes sociales luego de que surgieran rumores sobre un supuesto embarazo. Ante los comentarios, la actriz no dudó en salir al frente para aclarar la situación y dejar en claro que no está en la dulce espera.

“No hay forma, osea acá tu encuentras A, B, C, hasta la T, luego 40 implantes, 36 pastillas diarias. No hay forma, no“, declaró entre bromas.

Yiddá enamorada, pero no lista para tener otro bebé

La exintegrante de Combate explicó que actualmente no contempla volver a ser madre, ya que busca darle a sus dos hijos, fruto de su relación con Julián Zucchi, todo el tiempo y la atención que merecen: “Mira yo considero que los hijos no son solo plata, son tiempo, y mis hijos realmente tienen el tiempo que merecen. Es más, a mí me gustaría darles mucho más“, señaló.

Asimismo, Yiddá aprovechó para hablar de su actual relación con el fotógrafo Ángel Fernández, con quien está a punto de cumplir dos años. La actriz destacó lo feliz que se siente junto a él: “¿Sabes por qué estamos durando tanto?, porque me he cruzado con una persona que se acopla perfecto a las necesidades que mi vida tenía en este momento“, expresó con una gran sonrisa.

