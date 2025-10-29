“Abrí la caja de Pandora”: el instante que lo cambió todo

En una entrevista con el programa Vida y milagros, conducido por Milagros Leiva, Yiddá Eslava compartió por primera vez el momento exacto en que descubrió la infidelidad de Julián Zucchi, su expareja y padre de sus dos hijos. La actriz relató que, tras una serie de sospechas, decidió revisar el celular del exchico reality por primera vez en 11 años de relación y encontró audios comprometedores que confirmaban el engaño.

“Abrí la caja de Pandora y ahí estaba todo. Aunque él lo negó en su momento, en un audio lo confirmó”, reveló Yiddá con visible emoción. La confesión marca un antes y un después en su historia personal, que hasta entonces había sido compartida públicamente como una relación sólida y ejemplar.

Una ruptura que sigue dando de qué hablar

La separación entre Yiddá Eslava y Julián fue anunciada en octubre de 2023, pero los detalles del quiebre se han mantenido en reserva hasta ahora. En la entrevista, la actriz también explicó que decidió hablar del tema porque necesitaba cerrar ese capítulo y seguir adelante con su vida. “No lo hago por venganza, sino por sanación”, afirmó.

Actualmente, Yiddá mantiene una relación con el fotógrafo Ángel Fernández, quien la ha acompañado en sus nuevos proyectos cinematográficos. La actriz se encuentra promocionando su película La habitación negra, y ha dicho que este nuevo ciclo está marcado por el crecimiento personal y la reconstrucción emocional.

Yiddá Eslava: Reacciones y nueva etapa

La revelación de Yiddá Eslava ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores de la actriz han expresado su apoyo y admiración por su valentía. “Gracias por compartir tu verdad. Muchas mujeres se sentirán identificadas”, comentó una usuaria en Instagram.

Por su parte, Julián Zucchi no ha emitido declaraciones recientes sobre el tema, aunque en entrevistas anteriores negó haber cometido infidelidad. El caso vuelve a poner en debate la exposición mediática de las rupturas sentimentales y el impacto emocional que generan en los involucrados.

