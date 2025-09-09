El enfrentamiento entre Yonathan Horna (Youna) y Samahara Lobatón volvió a escalar luego de que el barbero publicara un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, narrando diversos conflictos ocurridos durante la reciente estadía de su hija Xianna en Estados Unidos.

La expareja de la influencer señaló que ambos habían acordado una fecha de retorno al Perú de la menor, pero que la polémica hija de Melissa Klug le exigió adelantar el viaje y a lo que el padre de la pequeña tuvo que aceptar pero asegurando que ella está afectada.

“Hiciste llorar a mi hija porque no se quería ir y se quería quedar unos días más conmigo”, expresó Youna, para de ahí acusar a Samahara de llevarle a generar gastos innecesarios: “Me hiciste gastar sumas impresionantes en boletos de avión por tu capricho”.

Acusaciones y amenazas legales

Uno de los pasajes más tensos relatados por Youna involucra un incidente en Orlando, donde aseguró que la madre de su hija amenazó con llamar a la policía porque él llevó a su hija a Disney, y que lo habría acusado, junto a su familia, de intento de secuestro.

“Me amenazaste a mí y a mi familia de meternos presos y nos difamaste de querer raptar a Xianna, solo porque querías que mi hija pase el cumpleaños de tu pareja (Bryan Torres) en Perú”.

Críticas directas a Samahara

Youna también remarcó su rol como padre y proveedor, cuestionando la actitud de Samahara Lobatón: “Yo soy su padre, yo la mantengo y yo soy primero, yo no veo a mi hija todo el año como tú que vives con ella”.

Por último, calificó de contradictoria la decisión de la influencer de regresar con su hija a Estados Unidos apenas 15 días después, ahora en compañía de Bryan Torres.

“Espero solo poder verla ya que está cerca de mí, qué chiste en serio. No veo ejemplo de buena madre por ningún lado”, sentenció.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO