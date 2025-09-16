Youna dispara con todo contra Samahara Lobatón por su viaje a Estados Unidos, calificando el conflicto como “una pelea de nunca acabar”. El barbero reclama que la influencer haya viajado llevándose a su hija sin su consentimiento, argumentando que esta acción aleja a la niña de él. Según aseguró Magaly Medina en su programa, Youna acusa a Lobatón de seguir el mismo patrón de Melissa Klug, quien viajó embarazada y permaneció en el extranjero tras dar a luz, generando un prolongado conflicto con el padre de la criatura.

La situación se complica porque Samahara se niega a permitir que Youna vea a su hija hasta que regularice el pago de las pensiones alimenticias que adeuda. Este impasse, ventilado a través de redes sociales con publicaciones cruzadas, evidencia una batalla legal y personal que trasciende las fronteras, pues al realizarse el viaje en avanzado estado de gestación, se presume que el parto ocurrirá en territorio estadounidense. El caso promete extenderse, replicando los complicados procesos legales que caracterizaron el similar episodio de Melissa Klug.

