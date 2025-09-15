Las tensiones entre Samahara Lobatón y Yonathan Horna, ‘Youna’, volvieron a encenderse. Esta vez, el barbero expuso chats privados con la influencer y lanzó duras palabras contra ella, tras enterarse que su hija estudiará en Estados Unidos sin haber sido consultado.

Molesto por no ser informado sobre el colegio de su hija, compartió un mensaje dirigido a la hija de Melissa Klug: “Quiero que todo el Perú se entere de la porquería de persona que eres y el daño que le haces a tu hija, porque vendes como alguien que no eres y no tienes corazón ni por tu hija”.

Samahara respondió escuetamente: “Déjame en paz y ser feliz con mis hijos. Eso es lo que te molesta, al parecer”.

El reclamo del barbero

El ex de Lobatón señaló que solo lo toman en cuenta para depositar la pensión, pero no para tomar decisiones importantes sobre la niña.

“Triste enterarme lo que pasa en la vida de mi hija por historias. La gente solo se acuerda que soy padre los fines de mes, cuando necesitan pensión… Primer día de escuela de Xixi en USA”, expresó en redes sociales junto a la foto de la menor en la puerta de un colegio.

En otra publicación, el joven barbero consideró que es una pena que tenga que estar peleándose por estar presente en la vida de su hija, pero cree que el peor castigo para Samahara Lobatón será cuando la menor se de cuenta de todo.

La decisión de Samahara

Hace unas semanas se difundió que Samahara había inscrito a su hija en un exclusivo colegio de Lima, con una cuota de ingreso de 30 mil soles. Sin embargo, sorprendió al revelar que finalmente la pequeña iniciaría clases en un centro educativo de Estados Unidos.

En WhatsApp, la influencer compartió la imagen de su hija con la frase “Primer día”, publicación que desató la furia de Youna.

Tras el reclamo público de su expareja, la influencer se pronunció mediante un video en TikTok, donde dio a entender que seguirá adelante con sus decisiones respecto al bienestar de su hija.

