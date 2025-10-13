Youna protagonizó un tierno reencuentro con su hija, fruto de su relación con Samahara Lobatón, a vísperas de su cumpleaños número cinco. A través de sus redes sociales, el joven compartió una fotografía en el aeropuerto donde expresó su emoción por poder pasar tiempo con la pequeña.

En un video compartido poco después, se ve el instante exacto en el que la menor se lanza hacia los brazos de su padre, quien la recibe lleno de emoción. Este gesto fue bien recibido por sus seguidores, quienes celebraron que ambos padres priorizaran la felicidad de su hija por encima de las diferencias personales.

Si bien Samahara Lobatón no estuvo presente en el reencuentro, si se pronunció en redes sociales con un tierno mensaje para su hija, cuyo cumpleaños es este 14 de octubre. “La niña de mis ojos cumple 5 esta semana”, escribió junto a una imagen de su hija sonriendo.

Youna celebra junto a su hija

La celebración tuvo lugar en Estados Unidos, donde Samahara Lobatón permanece desde el nacimiento de su tercer bebé. Según lo revelado por Youna, la madre de su hija le permitió compartir con la menor su onomástico. Como parte de las celebraciones, decidió llevarla a un parque de diversiones.

¿Samahara Lobatón seguirá en Estados Unidos?

Hasta el momento, se desconoce cuándo regresará Samahara Lobatón al Perú, pues, según se conoció, planeaba permanecer durante todo octubre en el extranjero junto a sus hijas. Mientras tanto, el reencuentro de Youna y su hija ha generado comentarios positivos entre sus seguidores, quienes resaltan que ambos están priorizando el bienestar de la menor.

