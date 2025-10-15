La plataforma de videos por excelencia YouTube viene registrando una caída en su servicio desde la tarde de este miércoles, así lo reportaron millones de usuarios a través de las redes sociales.

Tanto a la versión web como a la aplicación móvil presenta problemas para los internautas en distintos países —entre ellos Perú, México, Estados Unidos y España—, en el que precisaron tener inconvenientes para reproducir o cargar videos.

Las fallas también alcanzaron a YouTube Studio, la plataforma usada por los creadores de contenido, que impide temporalmente subir nuevos videos o revisar estadísticas.

De momento, Google no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la falla, pero se conoció que viene trabajando para que se restablezca el servicio lo antes posible.

El portal DownDetector presentó una gráfica sobre el reporte de problemas que viene registrando YouTube en las últimas 24 horas, así como una recopilación de los mensajes donde se daba aviso de la falla.

