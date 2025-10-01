Pobladores atrapan a ladrón de gallinas y lo castigan en la plaza en medio de reclamos por mayor seguridad en Yurimaguas. Los vecinos obligaron al presunto delincuente a caminar por las calles con las aves al hombro, mientras lo señalaban como responsable de continuos robos en la zona, lo que refleja la indignación colectiva ante la inseguridad. La escena fue registrada por testigos que denunciaron que la falta de presencia policial favorece estos actos de justicia vecinal.

El hombre también fue obligado a realizar planchas en la plaza, un castigo que buscó exponerlo públicamente como advertencia a otros delincuentes. Aunque algunos pobladores justificaron la acción como una forma de frenar los robos, otros cuestionaron los métodos, señalando que este tipo de escarmientos pueden vulnerar derechos básicos.

