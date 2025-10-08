El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revela que los penales peruanos sufren un crítico hacinamiento del 127%, una situación que mantiene al sistema al borde del colapso y que se agrava en recintos como Lurigancho, donde la sobrepoblación supera el 200%. Frente a este escenario, la principal propuesta para la sobrepoblación en las cárceles es la ampliación presupuestal para implementar 2,500 grilletes electrónicos, los cuales permitirían que internos por delitos leves cumplan sus condenas en régimen de vigilancia electrónica. Esta estrategia, que actualmente cuenta con solo 80 dispositivos entre usados y disponibles, representa un esfuerzo tangible por descongestionar los establecimientos penitenciarios nacionales y aliviar la presión sobre su infraestructura.

Vea también: Acribillan a mototaxista adolescete para robarle en San Juan de Lurigancho

La aplicación de este mecanismo de monitoreo personal no solo contribuiría a disminuir los niveles de sobrepoblación, sino que también generaría un ahorro significativo en el costo de albergar a los internos dentro del sistema tradicional. La autoridad penitenciaria confirmó que la población carcelaria actual asciende a más de 103,000 personas, lo que se traduce en un excedente de 61,348 internos por encima de la capacidad instalada, una cifra que evidencia la urgencia de soluciones alternativas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO