Un camión cisterna lleno de combustible chocó contra un poste de alumbrado público en la sexta zona de la Avenida Revolución, en el distrito de Comas, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad.

Cámaras de vigilancia revelaron que el vehículo descendía a toda velocidad, dio un violento giro, se volteó e invadió el carril contrario. Como resultado del impacto, el camión terminó volcado con daños considerables en su cabina.

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¿Cuanto duró el corte de luz tras choque de camión en Comas?

El fuerte impacto dejó sin luz a todo el sector de la sexta zona de la Avenida Revolución en Comas. Los vecinos tuvieron que soportar 48 horas sin energía eléctrica, una situación desesperante para decenas de familias que viven del trabajo del día a día. El chofer del camión logró sobrevivir de milagro.

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Comerciantes afectados por la falta de luz

Una vecina afectada relató que no podía cocinar sin luz y que sus verduras se malograron. También necesitaba electricidad para licuar y preparar los almuerzos. Otra madre comerciante contó que todos sus helados terminaron malográndose por la falta de electricidad.

“Hemos perdido los helados, se me congeló los helados, el hielo, todo eso”, declaró la afectada. La comerciante señaló que trabajó con velas debido a la situación.

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Peligro constante en la “Curva de la Muerte”

Esta curva peligrosa es conocida por los vecinos como la “Curva de la Muerte”. Los accidentes se han vuelto cada vez más frecuentes y las autoridades no han realizado ningún cambio para frenar este peligro. Los residentes temen que en cualquier momento un camión con combustible o una bomba rodante desate una tragedia mucho peor.