La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció luego de que la familia de Arnold Cárdenas Mendieta, joven universitario de 22 años que permanece en coma tras ser atropellado en la vía exclusiva del Metropolitano, solicitara acceso a las cámaras de seguridad para identificar al conductor responsable.

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A través de un comunicado, la entidad indicó que brindó todas las facilidades a la Policía Nacional del Perú (PNP) para contribuir con las investigaciones. “Ha puesto a disposición de la PNP las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del Metropolitano”, informó la ATU sobre el caso ocurrido en el distrito de Comas.

Sin embargo, la institución precisó que los registros obtenidos no permiten identificar plenamente al responsable del atropello. “En dichas imágenes no se puede apreciar con claridad la placa del vehículo ni el rostro de quien lo conducía”, señaló la ATU, que además reiteró su disposición de colaborar con las autoridades.

Universitario permanece en estado crítico

Arnold Cárdenas Mendieta continúa internado en estado delicado luego de ser embestido por un automóvil que ingresó de forma irregular a la vía exclusiva del Metropolitano en la avenida Universitaria, en Comas. El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando el joven regresaba a casa tras jugar fútbol con amigos.

Según información preliminar, el vehículo circulaba a 80 km/h por una zona restringida para transporte público. Tras el impacto, el conductor huyó del lugar sin auxiliar al estudiante, quien quedó gravemente herido en la vía pública hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Familia pidió acceso urgente a cámaras de seguridad

La madre del joven, Cintia Mendieta, había solicitado públicamente a la ATU entregar las grabaciones de seguridad para identificar la placa del vehículo implicado. La familia aseguró haber presentado todos los documentos requeridos por la entidad para acceder al material.

“Lo que nosotros queremos es que la ATU nos facilite las cámaras del Metropolitani porque tiene un ángulo más extenso y se puede ver la placa claramente. (…) Solo quiero hallar al culpable y que pague como debe ser”, indicó.

Ante esto, la entidad reiteró su “disposición con las autoridades en las investigaciones de este lamentable hecho”. Arnold estudia contabilidad y, según relataron sus familiares, mantenía una rutina dedicada al deporte, la universidad y el apoyo al negocio familiar.