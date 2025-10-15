‘Cachaza‘ revela cómo nació su historia de amor con André Bankoff, confesando que “era mi crush de chiquita y me cumplió el sueño”, según lo expuesto por Magaly Medina en su programa. La popular ‘Urraca’ narró que Carol Reali, quien mantuvo una extensa relación con Rafael Cardoso, encontró un final feliz tras superar ese vínculo que calificó como tóxico, para luego conocer personalmente al actor que admiraba desde su niñez en las telenovelas brasileñas. Este reencuentro del destino, que comenzó como una simple admiración televisiva, se transformó en un romance verdadero que tiene a la pareja al borde del matrimonio.

La conductora de “Magaly TV La Firme” describió esta unión como “una historia realmente bonita”, donde la influencer pasa de tener un ídolo en la pantalla a compartir su vida con el hombre que siempre soñó. Bankoff, quien representaba para la entonces niña Reali el prototipo del “príncipe de sus sueños”, corresponde ahora a ese afecto infantil convertido en amor adulto, demostrando que los finales felices sí existen en el mundo del espectáculo.

