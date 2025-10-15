Jossmery Toledo se grabó en Máncora durante una sesión de ejercicios, pero sin querer expuso a un misterioso acompañante que se reflejó en el vidrio de su habitación. Magaly Medina, reveló en su programa que mientras la modelo realizaba estiramientos frente a una piscina grabándose con su celular, en el reflejo de la puerta se podía ver claramente a un hombre con polo blanco sosteniendo un teléfono dentro del mismo cuarto. La conductora bromeó sobre si “lo que está porvenir está ahí adentro del cuarto”, luego de que su equipo periodístico detectara al individuo que apareció entre dos y tres veces en el video mientras Toledo agradecía a Dios “por todo lo malo que se va”.

Cuando los reporteros de “Magaly TV La Firme” confrontaron a la influencer preguntándole si estaba sola en Máncora, ella respondió con una evasiva “ja, ja, nací sola”, pero al mostrarle la evidencia del hombre filtrado en el reflejo, solo atinó a afirmar que “es el fotógrafo”.

