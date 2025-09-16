Sicarios asesinaron a una madre de familia que trabajaba como prestamista en el Callao, en un brutal ataque ocurrido a las 9:00 p.m. frente al centro comercial Minka. Los agresores, que actuaron con total impunidad desde una moto lineal, dispararon a quemarropa contra la víctima, quien al momento del ataque llevaba dinero consigo. Este crimen, que mantiene en vilo a la comunidad, ha obligado a la Policía a manejar dos líneas de investigación prioritarias.

Las cámaras de seguridad de la zona son fundamentales para la investigación, ya que captaron la huida de los homicidas y podrían proporcionar datos cruciales. El caso, que recuerda la ola de violencia que afecta a la provincia constitucional, evidencia la audacia de los criminales al actuar en una avenida principal. La tragedia, que enluta a una familia, ha generado indignación y reclamos por mayor seguridad.

