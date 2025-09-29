Carloncho critica a Gustavo Salcedo, pero Magaly Medina lo acusa de olvidar su propio ‘correazo’ a Lucas Piró, cuestionando su autoridad moral para analizar casos de violencia. La ‘Urraca’ estalló contra el conductor, a quien tildó de “atorrante”, por opinar junto a Leysi Suárez sobre la agresión de Salcedo contra Christian Rodríguez, el ex productor de Maju Mantilla.

Medina aseguró que existe “desesperación” en los programas por invitarlo, a pesar de su historial controversial, lo que genera dudas sobre su credibilidad para abordar temas sensibles. La popular ‘Urraca’ rechazó enérgicamente la postura de Carloncho, quien intentó justificar lo “injustificable” al sugerir que la violencia podría ser comprensible si no hay niños involucrados.

