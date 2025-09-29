Magaly Medina reveló las imágenes de su participación en la presentación de ‘Hablando Huevadas‘ desde la Torre Eiffel, mostrando los momentos en que los comediantes la tomaron como punto de sus bromas. La conductora, quien asistió como invitada especial al histórico show grabado en París, confesó que no imaginó que terminaría siendo el centro de las risas, las cuales se viralizaron rápidamente. Este material exclusivo, que ella presentó en su programa, corresponde a la transmisión que alcanzó un pico de 200,000 espectadores simultáneos, demostrando el poder de convocatoria del popular espacio.

La ‘Urraca’ compartió extractos del video que ya supera el millón de visitas en YouTube, donde se la ve recibiendo el micrófono entre risas durante el espectáculo. Este episodio, que marcó un hito para el podcast al congregar a 1.4 millones de espectadores en dos horas, confirma el éxito masivo de su gira internacional.

