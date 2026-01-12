Los distritos de Chosica y Chaclacayo amanecieron con intensas lluvias, generando alarma entre los pobladores que temen nuevas activaciones de quebradas ante la persistente precipitación que comenzó en horas muy tempranas.

Esta situación de emergencia también se extendió a zonas aledañas como Huachipa, Huaycán, Ate y Santa Clara, donde el agua cayó de forma intermitente pero constante, incrementando el riesgo en laderas inestables.

Ante esta amenaza, personal del INDECI y los alcaldes de ambos distritos se hicieron presentes en la zona, coordinando acciones y solicitando una declaratoria de emergencia formal para activar todos los protocolos de auxilio y prevención necesarios.

El Senamhi explicó que este fenómeno se debe al desplazamiento de una densa nubosidad desde la sierra hacia la costa central, la cual está cargada de humedad y provoca estas lluvias en el este de la capital, un patrón meteorológico recurrente en esta temporada.

