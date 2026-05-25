Claudia Pinazzo, esposa del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, solicitó 220 días de licencia en su centro de labores en el Ministerio de Salud (Minsa), durante los últimos siete meses.

Pinazzo trabaja como técnico administrativo en el área de recursos humanos del Minsa desde diciembre de 2017.

¿En qué consisten las licencias solicitadas por Claudia Pinazzo, esposa de Roberto Sánchez?

La funcionaria ingresó al despacho del ministro de Salud durante el gobierno de PPK, Fernando D’Alessio, como trabajadora CAS sin estudios concluidos.

Renunció a su militancia de Juntos por el Perú en 2020. Estos permisos se concentraron en varios periodos: del 1 de octubre al 30 de noviembre del año pasado pidió 61 días de licencia sin goce de haber; del 11 de diciembre al 31 de enero de este año, 52 días; entre marzo y abril, 38 días; y del 1 de mayo al 30 de junio, 61 días. Este último periodo se extiende hasta después de la segunda vuelta electoral.

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Advierten falta de motivos en los permisos

Especialistas en materia laboral consultados indicaron que una trabajadora CAS puede pedir licencia por tres años consecutivos, pero que es necesario presentar el motivo del permiso.

En los documentos revisados no se aprecia la justificación respectiva. En esa misma línea intentó contactar a Pinazo en su centro de labores y domicilio, así como mediante su celular, sin obtener respuesta alguna.