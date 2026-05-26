La Contraloría detectó presuntas irregularidades en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el pasado 12 de abril. Según un informe oficial, existiría presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la entidad electoral, incluido el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.

El documento señala que las irregularidades afectaron directamente el derecho al voto de 55 261 electores de Lima Metropolitana.

#ONPEinforma | En relación al Informe de Control Específico n.° 85362026-CG/JUSPE-SCE elaborado por la Contraloría, comunicamos lo siguiente: pic.twitter.com/jStrk8Ov3S — ONPE (@ONPE_oficial) May 26, 2026

Contraloría cuestiona contratación de transporte electoral

El informe detalla que funcionarios de distintas áreas de la ONPE solicitaron la contratación del servicio de transporte para el despliegue y repliegue de material electoral y equipos informáticos.

Sin embargo, la Contraloría advirtió que los términos de referencia no establecieron una cantidad real de vehículos necesarios para ejecutar el servicio.

Además, la institución señaló que evaluadores de la ONPE aplicaron criterios que no estaban contemplados inicialmente, lo que habría permitido favorecer a un proveedor durante la adjudicación del contrato valorizado en más de S/6 millones.

Detectan presunto favorecimiento a empresa ganadora

La Contraloría indicó que los evaluadores consignaron información inexacta sobre la capacidad de carga de algunos vehículos presentados por el consorcio ganador.

Según el informe, ello permitió otorgar un puntaje indebido a una propuesta económica más costosa que otras ofertas.

El documento también señala que la empresa adjudicada utilizó principalmente vehículos alquilados de terceros y no unidades propias para repartir el material electoral. Según la Contraloría, el consorcio empleó 437 unidades alquiladas, equivalentes al 92 % del total, y apenas 40 vehículos propios, que representaban solo el 8 %.

Además, la Contraloría detectó posibles irregularidades en la actuación del subgerente de Producción Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE. Según el informe, ambos funcionarios conocían que se necesitaban al menos 68 vehículos propios y cerca de 400 unidades para garantizar el correcto traslado del material electoral. Sin embargo, no realizaron modificaciones al requerimiento inicial y aprobaron términos de referencia que no detallaban la cantidad real de vehículos necesarios para el despliegue hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao.

Más de 55 mil electores fueron afectados

Otro punto observado por la Contraloría está relacionado con el traslado tardío de equipos informáticos y material electoral utilizados durante la jornada electoral.

El informe sostiene que funcionarios autorizaron modificaciones de rutas y tiempos de entrega pese a conocer que no se cumplirían los plazos necesarios para llegar a todos los locales de votación.

Como consecuencia, 187 mesas de sufragio no lograron instalarse durante la primera vuelta electoral en Lima Metropolitana.

Esta situación afectó el derecho al voto de 55 261 ciudadanos, según la Contraloría.

Investigan pagos adicionales en contrato electoral

Asimismo, la Contraloría detectó que funcionarios de distintas áreas tramitaron y aprobaron prestaciones adicionales por más de S/650 mil relacionadas con el contrato de transporte electoral.

El informe señala que dichos pagos no contaban con sustento técnico ni legal suficiente que justificara su necesidad.

Entre las modificaciones aprobadas se incluyó el incremento de rutas, unidades de contingencia y el aumento del precio unitario para el traslado de equipos informáticos.