El deporte peruano atraviesa uno de sus mejores momentos en los últimos años. Diversos atletas nacionales vienen destacando en competencias internacionales y posicionan al Perú en disciplinas como tenis, atletismo, surf y paradeporte.

Figuras como Ignacio Buse y Kimberly García lideran una nueva generación de deportistas peruanos que hoy brillan fuera del país.

Ignacio Buse: tenista campeón ATP

Ignacio Buse se convirtió en uno de los nombres más comentados del tenis sudamericano tras su campeonato en el ATP 500 de Hamburgo, donde derrotó a a Tommy Paul, quien ha ganado varios títulos ATP durante su carrera.

El peruano fue reconocido como el mejor tenista nacional del 2025 por la Federación Peruana de Tenis y actualmente compite en torneos de alto nivel internacional.

Además, Buse compitió recientemente en Roland Garros, donde enfrentó al ruso Andrey Rublev, actual número 13 del ranking ATP, consolidándose como una de las principales promesas del tenis peruano en el circuito internacional.

Kimberly García sigue haciendo historia en el atletismo

Kimberly García continúa siendo una de las máximas referentes del deporte nacional. La atleta peruana ganó recientemente el Poděbrady Race Walking 2026 en República Checa y también recibió reconocimientos internacionales por sus logros en la marcha atlética.

Kimberly también liderará al equipo peruano en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo que se realizará en Lima.

Lucciana Pérez destaca en el tenis femenino

Lucciana Pérez también se ha convertido en una de las grandes promesas del tenis femenino peruano.

Es la primera peruana en disputar una final junior de Roland Garros en 2023 y actualmente alterna torneos profesionales con competencias internacionales representando al Perú.

Su crecimiento en competencias internacionales la posiciona como una de las deportistas nacionales con mayor proyección. Además, despertó el interés por el tennis femenino en el Perú.

Paradeportistas y atletas que brillan fuera del Perú

El crecimiento del deporte peruano también incluye importantes logros en disciplinas adaptadas y competencias internacionales.

Deportistas como Giuliana Poveda, campeona mundial de parabádminton, y Alexandra Grande, campeona mundial de karate, siguen destacando fuera del país.

Además, atletas como Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco continúan representando al Perú en importantes competencias internacionales.

Perú vive un nuevo momento en el deporte

Los recientes logros internacionales reflejan el crecimiento del deporte peruano y generan expectativa rumbo a competencias como los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Además, el buen momento de varios atletas viene impulsando el interés de los jóvenes por disciplinas que antes tenían poca difusión en el país, como el tenis y la marcha atlética.