Un sujeto identificado como Alexis Alcántara Tellería de 42 años está detenido en la sede central de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP) y es acusado de asesinar a un menor de 6 años y de estar involucrado en la desaparición de la madre del niño en Tocache.

Familiares de la mujer identificada como Zoila Carolina Castillo Chanduco no pierden la fe de que sea encontrada.

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¿Cómo fue la desaparición de madre e hijo en Tocache?

La víctima Zoila Carolina Castillo Chanduco, de 29 años, se encuentra desaparecida junto a su hijo desde el 16 de mayo.

La mujer habría ido al encuentro de Alcántara Tellería, con quien aparentemente había iniciado una relación sentimental.

Desde entonces, madre e hijo desaparecieron y se da inicio a la búsqueda. En el lapso de los días, encuentran el cuerpo del pequeño, pero la víctima todavía no la encuentran.

Detención y el traslado del sospechoso

Los agentes policiales lograron capturar a Alexis Alcántara cuando se encontraba a bordo de un vehículo. La fiscalía pide que sea trasladado a Tarapoto para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades esperan que el detenido revele el paradero de la madre desaparecida, mientras que los familiares de Zoila Castillo aún tienen la esperanza de encontrarla con vida.



