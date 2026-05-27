Un operativo policial desató una balacera en el estacionamiento de un centro comercial Plaza Vea en el distrito de Ventanilla, donde agentes de la Dirincri la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a la pareja de una suboficial implicada en el robo de lingotes de oro en la Costa Verde en el distrito de San Miguel.

El lugar estaba repleto de clientes y personas que asistían al centro comercial donde corrieron desesperados para ocultarse de la balacera.

¿Quién es la suboficial implicada en el robo de los lingotes de oro?

La suboficial de tercera identificada como Diana Madeley Zamalloa Durán, trabaja en la Dirincri del Callao. La detuvieron en los exteriores de la institución policial del Cercado de Lima manejando un vehículo BMW que participó en el millonario robo de lingotes de oro.

En el momento de la intervención, la agente policial intentó correr y en su defensa dijo que su pareja sentimental le encargó el vehículo.

La suboficial es acusada por el delito de receptación y ser parte del robo de los lingotes de oro en la Costa Verde.

Los asaltos y la banda “Los Chuckys del Oro”

Cabe señalar que el vehículo BMW no solo participó en el asalto de la Costa Verde ocurrido en marzo de este año, sino también en otro intento de asalto registrado el 15 de mayo en El Callao. Según información policial, la banda es conocida como “Los Chuckys del Oro”.

El megaoperativo y las capturas policiales

En la madrugada del mismo día, la policía capturó a cuatro miembros de esta organización criminal. Posteriormente, gracias a la información proporcionada por la suboficial detenida, se ubicó a su pareja en el estacionamiento del centro comercial.

En total, se contabilizan siete personas detenidas entre civiles y policías implicados. Ante ello, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, aseguró que no habrá espíritu de cuerpo con los policías presuntamente implicados.



