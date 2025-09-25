El streamer Diealis arremetió contra Giancarlo Scarpati llamándolo “un tusero”, luego de que Magaly Medina revelara los detalles de la polémica generada en la plataforma Kick. La conductora explicó que el escándalo, que involucró a Giancarlo y un grupo de amigas en un ambiente con presencia de tusi, desató un intercambio de insultos y amenazas legales entre las partes.

Vea también: ‘Tomate’ Barraza explica porque afirmó que se arrepintió casarse con Vanessa López

Magaly Medina cuestionó al streamer señalando que al parecer permitió que se ingresara drogas después del streaming, lo que ella calificó de “vale todo”. La ‘Urraca‘ ironizó el hecho llamándolo “chupistream“, criticando la supuesta permisividad que reinó en la transmisión y que ahora tiene a los involucrados en una guerra pública de declaraciones y desmentidos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO