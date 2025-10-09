Dina Boluarte afirmó que su gobierno seguirá trabajando hasta el 28 de julio de 2026, reafirmando su compromiso con la estabilidad y la gobernabilidad del país. En un mensaje a la nación, la presidenta señaló que su gestión no se basa en “palabrerías”, sino en hechos concretos orientados a la construcción de una patria inclusiva. Destacó que se busca un Perú sin distinción social, donde prevalezcan la paz y el respeto entre los ciudadanos.

Dina Boluarte enfatizó que su prioridad es consolidar un país unido y sin violencia, pese a los cuestionamientos políticos y sociales que enfrenta su administración. La mandataria sostuvo que el Ejecutivo trabaja de forma constante para garantizar el desarrollo nacional, en un contexto en el que el diálogo y la reconciliación son claves para fortalecer la democracia peruana.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO