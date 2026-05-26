El prolongado calor producto de la cercanía del Fenómeno de El Niño costero está generando efectos económicos en pérdidas millonarias en el Emporio Comercial de Gamarra, donde los empresarios no logran vender sus prendas de invierno.

La falta de frío afectó económicamente la campaña de invierno, dejando a los comerciantes con mercadería sin salida.

Los empresarios estiman que solo por el clima las pérdidas podrían alcanzar los 400 millones de soles.

¿Qué dicen los empresarios de las consecuencias que trae ‘El Niño Costero’ en sus negocios?

Los clientes no saben qué prendas llevar debido a las tardes cálidas y noches no tan frías como en años anteriores.

Al ser consultado, un comerciante explicó que los compradores dudan entre casacas gruesas o prendas más delgadas.

Ante esta situación, algunos empresarios han decidido liquidar las prendas con descuentos del 30% al 40%. Un abrigo o parca que normalmente se vendía entre 150 y 160 soles ahora se ofrece a 100 soles.

El llamado a propuestas concretas en el debate electoral

El rubro de la micro y pequeña empresa, que representa el 70% de la población económicamente activa, pide propuestas concretas a los candidatos.

Los empresarios señalaron que en los debates ven más “puyas políticas partidarias e ideológicas” y que el Perú no necesita eso sino una solución ante el problema que vienen atravesando.