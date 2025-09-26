Cinco países, incluidos Perú, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, han solicitado formalmente a Paraguay la extradición de “El Monstruo“, el criminal más buscado de Perú, quien fue capturado el último miércoles tras tres años de fuga. Estados Unidos, en particular, señala a Erick Moreno Hernández como una pieza fundamental dentro de una red internacional de tráfico de drogas, lo que incrementa la importancia geopolítica de su eventual traslado. Según el comandante en retiro Francisco Rivadeneira, quien conoció sus inicios delictivos, el cabecilla buscará alargar su estadía en Paraguay debido al temor que tiene de ser asesinado si es enviado a una prisión peruana, donde sus rivales podrían eliminarlo.

Moreno Hernández, oriundo de Ica, fue enviado a Lima en su juventud por problemas de conducta y comenzó su historial delictivo con robos de celulares, incluso llegó a trabajar brevemente como controlador de tránsito de mototaxis en la municipalidad de Comas antes de escalar en el mundo criminal. Las autoridades paraguayas evalúan ahora las múltiples solicitudes, existiendo también la posibilidad de una expulsión directa, alternativa que dependerá de un análisis legal y diplomático exhaustivo. Su última pareja es investigada por haber sido clave para mantenerlo en la clandestinidad durante su tiempo como prófugo.

