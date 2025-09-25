El alcalde de Magdalena, Francis Allison, experto en crimen organizado, afirmó que el capturado alias ‘El Monstruo’ debe ser enviado a la base naval del Callao, un penal de máxima seguridad, para evitar que siga delinquiendo desde prisión. El burgomaestre, quien próximamente publicará un libro sobre el tema, destacó la cooperación transnacional entre Perú y Paraguay que permitió la aprehensión de este sujeto, señalado como responsable de sicariato, extorsión y secuestro.

Vea también: Escuadrón especial de la PNP recibió a alias ‘El Monstruo’ en Paraguay

Respecto a la condena, el especialista aclaró que, la pena por extorsión que resulta en muerte es cadena perpetua, tal como lo establece el Código Penal desde hace años. Consideró una “tontería” la figura de criminalidad sistemática, pues las condenas ya están tipificadas para los delitos que cometió este “sujeto altamente peligroso“. Finalmente, alertó que el crimen organizado es “altamente moldeable“, lo que significa que tiene la capacidad de adaptarse y reacoplarse rápidamente, incluso tras la captura de sus cabecillas, por lo que la estrategia de seguridad debe ser permanente y contundente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO