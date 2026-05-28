Inicia el Festival de la Vendimia 2026 en la Plaza de Armas de Surco con música y tradición

El Festival de la Vendimia 2026 comenzó este jueves en la Plaza de Armas del distrito de Santiago de Surco, con una celebración que se extenderá por cuatro días consecutivos en la Plaza Mayor del distrito.

La actividad reúne gastronomía, vinos, danzas tradicionales y presentaciones musicales, en el marco de una festividad que busca preservar las costumbres locales.

Vea también: ¡Ni policías respetan la vía del Metropolitano!: Patrulleros y autos continúan invadiendo

¿Qué platos típicos y actividades ofrece el Festival de la Vendimia 2026 en Surco?

La oferta culinaria incluye chancho al palo preparado con leña de eucalipto y ajonjolí, así como panceta a la caja china con salsas de rocoto.

Los asistentes también pueden degustar la olla surcana, un plato tradicional del distrito elaborado con carne macerada por 24 horas en hierbas y vino.

Los emprendedores destacaron la presencia de desayunos tradicionales y la venta de vinos locales para acompañar las comidas.

Durante el recorrido, se realizaron demostraciones de cocina en vivo y se exhibió el proceso de preparación de los platos.

Danzas y actividades culturales durante los cuatro días de fiesta

La celebración incluye presentaciones de bailarinas que enseñan pasos tradicionales a los visitantes, en un ambiente descrito por los emprendedores como festivo y participativo.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas hasta el domingo, que incluyen la tradicional pisada de uvas.

El evento, que inició este jueves, se consolida como una de las celebraciones más representativas del distrito por su combinación de gastronomía, música y tradición.