La cantante “Yailín, la más viral” vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la difusión de un presunto video íntimo en el que aparece con el creador de contenido conocido como Sr. Jiménez. Las imágenes fueron compartidas en plataformas como Telegram y X, generando un fuerte debate sobre la privacidad y los límites en la difusión de este tipo de material.

De acuerdo con el programa Fogaraté Radio, la filtración del clip habría sido realizada desde la cuenta de Instagram @MonalisaEspectaculo, aunque hasta el momento no se ha confirmado la autenticidad del material. En tanto, los presentadores de LQDS TV sugirieron que podría tratarse de una estrategia de marketing vinculada al lanzamiento de la nueva canción de Yailín.

La controversia llega pocos días después de que la cantante protagonizara un enfrentamiento con la también artista urbana La Insuperable, expareja del mismo influencer, en la discoteca White Club de Santo Domingo. Videos compartidos en redes sociales muestran que la discusión escaló hasta empujones y la intervención de personal de seguridad. Según testigos, el origen de la pelea estaría relacionado con Sr. Jiménez.

En redes sociales, los usuarios se dividieron: mientras algunos cuestionaron la exposición de la vida privada de la intérprete, otros señalaron que la situación podría ser parte de una campaña mediática.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO