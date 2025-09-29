El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, removió a los fiscales Luis Bayón y Hernán Mendoza de las investigaciones más sensibles que involucran al ministro de Justicia Juan José Santiváñez, en una decisión que afecta directamente casos de alto impacto político. Bayón lideraba la investigación donde se acusaba al ministro de intentar influir en el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia para favorecer a Miguel Salirrosas, alias “El Diablo”, un ex policía condenado por asociación ilícita y presunto miembro de una organización criminal que operaba desde el sistema penitenciario.

Mendoza, quien dirigió el allanamiento a la residencia de la presidenta Dina Boluarte donde se encontró la tarjeta de un reloj Rolex, estaba a cargo de la investigación sobre los audios del capitán Junior Izquierdo, alias “Culebra”. En estas grabaciones se señalaba la posible intervención de Santibáñez en el retiro y ubicación de altos mandos policiales.

