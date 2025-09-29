El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, precisó que solo dos policías y no quince como había afirmado el excomandante Rivadeneira, habrían facilitado información a Erick Moreno “El Monstruo” para frustrar operativos de captura. El titular explicó que, tras recibir información del colaborador eficaz sobre la posible participación de “malos efectivos”, se conformó inmediatamente un equipo especial al mando de tres coroneles que seleccionó a un grupo reducido de agentes para manejar el caso con máxima confidencialidad, información que compartieron exclusivamente con la presidenta de la República y congresistas de la Comisión de Inteligencia.

Santiváñez desmintió categóricamente al excomandante Rivadeneira, calificando sus declaraciones como “absolutamente falsas” y cuestionando su credibilidad al señalar que cuenta con múltiples sanciones disciplinarias en su foja de servicios. El ministro reveló que uno de los presuntos policías involucrados ya fue intervenido en un operativo tras dejar la carretera, mientras enfatizó que las investigaciones continúan para corroborar la información sobre estas filtraciones.

