La bancada de Fuerza Popular anunció que, a pesar de apoyar cualquier moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, no presidirá ningún gobierno de transición ni la Mesa Directiva del Congreso. Este posicionamiento, que busca deslindar de cualquier aspiración de poder inmediato, se produce después de que el partido evaluara la incapacidad del gobierno para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana, la cual se vio agravada tras el reciente atentado contra la orquesta Agua Marina. La decisión de la principal fuerza política en el legislativo transforma por completo el panorama, pues con sus 21 votos la oposición se acerca al umbral crítico de 87 apoyos necesarios para destituir a la mandataria.

El partido liderado por Keiko Fujimori fundamenta su voto a favor de la vacancia en la “falta de liderazgo” y la inacción efectiva de Boluarte para contener la criminalidad, pese a haber contado con facultades legislativas para ello. Aunque la bancada fue un pilar de apoyo para la sucesión constitucional tras el autogolpe de Pedro Castillo, ahora considera que es una medida necesaria para abrir una etapa de gobernabilidad y orden. En un gesto para facilitar la transición, Fuerza Popular se comprometió a otorgar las facultades necesarias en materia de seguridad al próximo Ejecutivo, con el objetivo declarado de devolver la paz a las familias peruanas.

