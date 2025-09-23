Giancarlo Scarpati se defiende por la presencia de una menor de edad en el stream de Diealis, argumentando que fue el mismo streamer quien lo invitó a participar con dos amigas. Según su versión, expuesta en el programa de Magaly Medina, Diealis le propuso específicamente hacer un “chupi stream” con las jóvenes que aparecían en una foto que el anfitrión ya conocía, una situación que no era nueva pues ya había ocurrido antes. Scarpati aceptó la invitación y acudió con solo una de las chicas, llamada Nicole, quien habría llevado a una de sus amigas que resultó tener 17 años.

Vea también: Diealis y Giancarlo Scaparti: el 'chupistream' que terminó en chongo por mención de drogas y una menor de edad

El influencer detalló que, durante la transmisión, notó la apariencia juvenil de la rubia y decidió pedirle su documento de identidad para verificar su edad, una solicitud que generó el rechazo de la joven y el reclamo de Diealis. Scarpati afirmó que el streamer se molestó porque en plena transmisión él cuestionara la edad de la participante, insistiendo en que para sus ojos “ella era una menor de edad”.

