El Hospital de Satipo amaneció inundado por las lluvias y goteras que colapsaron su infraestructura durante la noche del 15 de septiembre. La torrencial lluvia, que anegó completamente el área de emergencia, obligó al personal a evacuar pacientes y medicinas mientras el agua filtraba por techos y paredes. Esta crisis, que evidencia décadas de abandono, paralizó los servicios de salud en plena emergencia climática.

Las imágenes del nosocomio inundado circularon en redes sociales, mostrando cómo el agua dañaba equipos médicos y comprometía la atención de urgencias. La situación, que se repite periódicamente en temporada de lluvias, revela la vulnerabilidad del sistema de salud en la selva central. El colapso, que afecta a miles de usuarios, ha generado pedidos de ayuda inmediata a las autoridades regionales y nacionales.

