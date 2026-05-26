Científicos en Japón han diseñado una terapia psicológica basada en personajes de anime y manga para conectar con jóvenes que padecen de depresión, ansiedad severa y aislamiento social.

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El ambicioso proyecto es liderado por el psiquiatra italiano Francesco Panto en la Universidad de la Ciudad de Yokohama, donde recientemente concluyó con éxito un estudio piloto de seis meses. La investigación, bautizada formalmente como “terapia basada en personajes”, contó con la participación de 20 jóvenes de entre 18 y 29 años con cuadros depresivos.

La dinámica del tratamiento rompe los esquemas de la psicología tradicional, ya que el paciente asiste a una sesión virtual a través de una pantalla y en lugar de ver el rostro del terapeuta, observa a un avatar interactivo con estética de anime y una voz modificada digitalmente. El especialista guía la sesión oculto tras este personaje, reduciendo la tensión del entorno clínico.

Según el Dr. Panto, este formato digital funciona como un escudo protector que disuelve el miedo al juicio del especialista. Al interactuar con un dibujo animado, los pacientes logran verbalizar traumas, expresar emociones ocultas y reconocer sus problemas psicológicos sin sentir el peso del estigma social.

Arquetipos del manga para combatir el “Ikizurasa”

Para el experimento, el equipo de Yokohama no usó figuras comerciales, sino que desarrolló seis personajes originales inspirados en los arquetipos más profundos del manga. Cada avatar fue diseñado con una personalidad compleja y vulnerable: desde una figura con “energía maternal” y rasgos de trastorno bipolar, hasta personajes que cargan con estrés postraumático (TEPT), crisis de ansiedad o adicción al alcohol.

Los jóvenes tenían la libertad de elegir el avatar con el que sentían mayor afinidad. Un desarrollador de videojuegos de 24 años que participó en el ensayo confesó que se sumó al proyecto tras leer el perfil de un personaje que “buscaba la verdadera fuerza”. El paciente aseguró que el sufrimiento de los personajes en series de culto como The End of Evangelion o la reciente Girls Band Cry le devolvieron las ganas de salir adelante.

La profesora adjunta Mio Ishii, colíder del proyecto, explicó que la iniciativa busca combatir de raíz el fenómeno japonés conocido como “ikizurasa”, un término cultural que describe el amargo sentimiento de las personas que sienten que “les resulta difícil sobrevivir o encajar en la sociedad”.

El problema de fondo

El éxito de esta terapia con avatares responde a una alarmante resistencia histórica de la población nipona a pisar el consultorio de un psicólogo, una realidad que contrasta fuertemente con los estándares de Occidente.

El futuro: IA y expansión global

El impacto de este estudio de fase uno —que monitoreó de cerca indicadores físicos como la frecuencia cardíaca y la calidad del sueño de los pacientes— ha llamado la atención de la comunidad internacional. Expertos de la Universidad de Sevilla (España) coinciden en que el anime es un vehículo sumamente potente para facilitar la comunicación emocional.

Con la mirada puesta en el futuro, el Dr. Francesco Panto —quien descubrió el anime en su adolescencia en Sicilia como un refugio de identidad— planea incorporar Inteligencia Artificial en las próximas fases del proyecto. El objetivo es automatizar a los avatares para que realicen procesos de contención psicológica básica, masificando el acceso médico y exportando este modelo terapéutico fuera de las fronteras niponas.