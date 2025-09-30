El Jefe del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, advirtió sobre el riesgo de que el voto digital no entre en vigencia pese a su aprobación para las próximas elecciones generales, señalando que la desconfianza de los ciudadanos y de algunos congresistas representa una de las principales preocupaciones para su implementación. Burneo explicó que este escepticismo generalizado cuestiona la seguridad y transparencia del sistema.

Vea también: Congreso recomienda inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez

Esto último podría impedir la puesta en marcha de una plataforma diseñada para modernizar el proceso electoral y agilizar el escrutinio de los resultados en futuros comentos nacionales. La titular de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso, Ariana Orué, manifestó su temor por un posible caso de fraude electoral mediante este método.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO