El caso de Jonathan, quien afirma haber encontrado la redención al convertirse en mormón, revela cómo el pasado puede irrumpir incluso en las nuevas etapas de la vida.

Luego de bautizarse y comprometerse a predicar la palabra, el hombre asegura haber dejado atrás sus errores, aunque una duda de paternidad lo atormenta desde hace años, impidiéndole alcanzar la paz espiritual que busca.

Según el laboratorio Biolinks, la prueba de ADN confirmó que Jonathan es el padre biológico de la hija de María, una mujer con una historia marcada por el sacrificio y el abandono.

El especialista doctor Roberto Miranda recomendó iniciar un proceso legal de paternidad y conciliación de alimentos, además de una terapia familiar que permita a ambos acercarse a la menor y sanar las heridas que el tiempo no logró borrar.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO