Jorge Benavides expresó su decepción ante la supuesta decisión de Dayanita de dejar el programa JB en ATV para dedicarse a crear contenido para adultos. Luego de que el programa Magaly TV La Firme revelara esta faceta de la exintegrante del elenco, el actor cómico se pronunció al respecto y cuestionó públicamente la elección de su excompañera.

Consideró que abandonar un trabajo estable por ese tipo de contenido no era lo más acertado, aunque aclaró que no la juzga personalmente: “¿Quién en su sano juicio deja un trabajo así, bien remunerado, que solo son dos días para dedicarse a lo que se dedica? Yo no la juzgo, cada quién decide por su vida”, declaró Benavides.

Finalmente, Jorge Benavides fue tajante al señalar que, aunque no se arrepiente de haberle dado una segunda oportunidad en JB en ATV, no habrá una tercera: “No habrá una tercera oportunidad, no puedo trabajar con una persona tan inestable”, sentenció, marcando así un cierre definitivo a cualquier posibilidad de reincorporación de Dayanita al elenco.

